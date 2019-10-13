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Denizli'de otomobille polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

İkisi polis 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün 1,33 promil alkollü olduğu tespit edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Barbaros Caddesi'nde devriye gezen Süleyman T'nin kullandığı 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M. idaresindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi kavşağında çarpıştı.

Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel T. ile otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Yücel T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Aykut M'nin 1,33 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Alkollü sürücü asayiş ekibi Denizli polis otosu trafik kazası

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