Denizli'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Harun Oral (54) yaşamını yitirirken, Şahin Ötkün (29) ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çameli- Fethiye yolunun Garajlar mevkisinde meydana geldi. Çameli'den Fethiye yönüne giden Şahin Ötkün yönetimindeki 20 AAC 661 plakalı otomobil, aynı yöndeki Harun Oral'ın kullandığı 20 SP 465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Harun Oral, sıkıştığı araçtan itfaiye ekibince çıkarıldı. Şahin Ötkün ve Harun Oral, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Harun Oral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin Ötkün'ün ise tedaviye alındığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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