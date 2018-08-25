HABER

Denizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam ilçe girişinde meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden Zafer Kıllı yönetimindeki 32 FG 791 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Abdullah Bilgiç'in kullandığı 15 TA 692 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 6 kişi, araçlarda sıkışarak yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralıDenizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşetİstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
Çanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.