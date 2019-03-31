Denizli’de oy kullanma işlemi başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de vatandaşlar yerel seçimler dolayısıyla sabah erken saatlerde oy kullanmaya başladı. Kentte 754 bin 368 seçmen 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı.

31 mart yerel seçimleri dolayısı ile Denizli’de yaşayan vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek.

2019 yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana Denizli’de seçmen sayısı 55 bin 763 artarken, sandık sayısı ise 2 bin 510 oldu.

Kente genelinde ilçelerdeki seçmen sayısına bakıldığından ise en fazla seçmenin Pamukkale ve Merkezefendi’de olduğu belirtildi.

Oy kullanılacak ilçeler, sandık ve seçme sayıları

Kentte oy kullanılacak ilçelerde kurulacak sandık ve seçmen sayılarının ise şöyle olduğu kaydedildi:

Pamukkale’de 728 sandıkta 241 bin 352, Merkezefendi’de 661 sandık 218 bin 908 seçmen, Acıpayam’da 154 sandıkta 44 bin 61 seçmen, Babadağ’da 22 sandıkta 5 bin 58 seçmen, Baklan’da 20 sandıkta 4 bin 535, Bekilli 24 sandıkta 5 bin 741 seçmen, Beyağaç’ta 22 sandıkta 5 bin 506 seçmen, Bozkurt’ta 35 sandıkta 8 bin 775 seçmen, Buldan’da 85 sandıkta 21 bin 129 seçmen, Çal’da 70 sandıkta 15 bin 691 seçmen oy kullanacak.

Çameli’da 15 bin 185 seçmenin 57 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirmesi beklenirken, Çardak’da 28 sandıkta 6 bin 973 seçmen, Çivril’de 174 sandıkta 46 bin 228 seçmen, Güney’de 35 sandıkta 8 bin 302 seçmen, Honaz’da 76 sandıkta 21 bin 810 seçmen, Kale’de 63 sandıkta 15 bin 336 seçmen, Sarayköy’de 84 sandıkta 23 bin 104 seçmen, Serinhisar’da 37 sandıkta 11 bin 58 seçmen ve Tavas’ta 135 sandıkta 35 bin 616 seçmen oy kullanacak.

Öte yandan, oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar ise seçimlerim Türkiye’ye hayırlara vesile olması dileklerini iletti.