HABER

Denizli'de oyların tekrar sayımı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Honaz ve Babadağ ilçelerinde, sandıkların yeniden sayılması sonucu CHP'li adaylar seçimi kazandı - AK Parti, bu iki ilçe için il seçim kuruluna itirazda bulunacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ve Babadağ ilçelerinde, seçim sonuçlarına itiraz sonrası yeniden başlanan oy sayımı tamamlandı.

AK Parti, Honaz'da 3 ve Babadağ'da ise 15 oyla seçimi kaybetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası 41 sandıkta oylar tekrar sayıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha doğru sonuçlanan sayımda CHP adayı Yüksek Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı.

- Babadağ'da fark 15

CHP adayı Ali Atlı'nın bin 720 oy alarak kazandığı Babadağ ilçesinde de AK Parti'nin itirazı üzerine 21 sandıkta oylar yeniden sayıldı.

Ali Atlı, sabah saatlerinde tamamlanan sayım sonucuna göre rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 15 oy fazla aldığını söyledi.

Öte yandan Honaz'da 3, Babadağ'da 15 oyla belediye başkanlığını kaybeden AK Parti'nin, tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle il seçim kuruluna itirazda bulunacağı öğrenildi.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
18 yıldır aynı bölgede görev yapan trafik polisine emeklilik pastası18 yıldır aynı bölgede görev yapan trafik polisine emeklilik pastası
37 yıllık muhtar yeniden seçildi37 yıllık muhtar yeniden seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oy Sandık seçim yerel seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

MSB duyurdu: Metina ve Zap'a operasyon!

MSB operasyonu duyurdu: İmha edildi!

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Bolu'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandı

Bolu'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandı

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.