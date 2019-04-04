Denizli'de oyların tekrar sayımı tamamlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ve Babadağ ilçelerinde, seçim sonuçlarına itiraz sonrası yeniden başlanan oy sayımı tamamlandı.

AK Parti, Honaz'da 3 ve Babadağ'da ise 15 oyla seçimi kaybetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası 41 sandıkta oylar tekrar sayıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha doğru sonuçlanan sayımda CHP adayı Yüksek Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı.

- Babadağ'da fark 15

CHP adayı Ali Atlı'nın bin 720 oy alarak kazandığı Babadağ ilçesinde de AK Parti'nin itirazı üzerine 21 sandıkta oylar yeniden sayıldı.

Ali Atlı, sabah saatlerinde tamamlanan sayım sonucuna göre rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 15 oy fazla aldığını söyledi.

Öte yandan Honaz'da 3, Babadağ'da 15 oyla belediye başkanlığını kaybeden AK Parti'nin, tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle il seçim kuruluna itirazda bulunacağı öğrenildi.

