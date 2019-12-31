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  4. Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Denizli’de polis tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.
Bir başka operasyon ise DEAŞ’a yönelik yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandığı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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