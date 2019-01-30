HABER

Denizli’de polis aracı ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:19 | Son Güncelleme

Denizli’de polis aracı ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı.

Denizli’de polis aracı ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı. Kazada devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise büyük bir soğukkanlılıkla çevrede temizlik yaptı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3123. Sokak ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 A 7251 plakalı polis aracı ile bir ilçe belediyesine ait Adem Aygün idaresindeki 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çöp kamyonu devrilirken, polis aracı ise yol ortasında durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada polis aracında bulunan polis memurları Ahmet S. ile Ali A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan polis memurları, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiği bir süre kontrollü olarak verdi.
Devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise kamyondan yola savrulan çöpler ile kaza esnasında araçlardan kopan parçaları topladı. Temizlik görevlilerinin kazanın ardından büyük bir soğukkanlılıkla işlerine devam etmesi dikkat çekti. Devrilen çöp kamyonunda bulunan bir temizlik görevlisi ile yaşadıkları kazayı anlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldüİzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.