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Denizli'de polis motosikletiyle otomobil çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesindeki kazada polis memuru yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polis motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesindeki Yunus ekibinde görev yapan Murat Aslan'ın kullandığı 20 A 4760 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Tuncay T. yönetimindeki 20 GP 079 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan polis memuru Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, caddede ilerleyen motosikletli polisin otomobille çarpışmasının ardından motosikletin yan devrilerek sürüklenmesi ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

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polis trafik kazası Yunus polis

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