Denizli'de pompalı tüfekle sırtından vurulan genç öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta dün akşam plakasız bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda ağır yaralanan Ahmet Demir (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinden plakasız otomobil ile kaçtıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

