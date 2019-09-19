Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan 2 şüphelinin mısır tarlasında yetiştirdikleri 80 kök Hint kenevirine de el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da önceki gün operasyon için düğmeye basıldı. Önceden tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 2 kilo 500 gram esrar, 0.6 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda H.E. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin esrar yapımında kullanılan Hint kenevirlerini Eskihisar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında yetiştirdikleri belirlendi. Polis, mısır koçanları arasına gizlenmiş 80 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

