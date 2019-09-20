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Denizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, polis ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde, suyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, yaklaşık 4 aydır takibe aldığı şüphelileri yakalamak için belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken, kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi’ndeki evde ayakkabı kutusuna saklanmış halde eroin bulundu. Aramalarda toplam 10 gram eroin, 11 gram esrar maddesi, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Denizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaDenizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaDenizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaDenizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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