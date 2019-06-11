Denizli'de sağanak

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Bazı kişiler ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle Menderes Bulvarı'ndaki su dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizleme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de yolda kalan araçlara yardımcı oldu.

Yağmur nedeniyle iş yerinin önü su dolan Ayhan Şimşek, aniden bastıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve yolda kalan araçlara da yardımcı olduklarını söyledi.

