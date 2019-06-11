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Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Denizli’de öğleden sonra aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de öğleden sonra aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerini kapalı yerlere atarken, yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak, en çok sürücü ve yayları etkiledi. Yayalar yağmurdan korunmak için boş buldukları balkon altları ve iş yeri önlerine sığındı. Trafikte olan sürücüler ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Denizli-İzmir karayolu üzerinde bulunan bazı alt geçitleri su basması sonucu sürücüler zor anlar yaşarken su basan bazı alt geçitler de polis ekipleri tarafından kapatıldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı iş yerlerinde ise su basması sonucu esnaflar zor anlar yaşadı.

Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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