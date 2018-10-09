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Denizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve işyerinin bordum katlarını da su bastı.
Denizli kent merkezinde bugün akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar balkon ve iş yeri önlerine sığınırken, şemsiyesi yanında olan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Caddelerden karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, kuvvetli akan suyun etkisine kapılarak düştü. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 150 dükkanın bulunduğu Gazi Bulvarı'ndaki bir iş hanında da su baskını yaşandı. İş hanındaki esnaflar kendi imkanlarıyla çarşıya dolan suyu tahliye etmeye çalışırken duruma da tepki gösterdi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve işyerinin bodrum katlarını da su bastı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, itfaiye ekipleri de su basan işyerleri ve evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

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Denizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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