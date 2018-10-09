HABER

Denizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 22:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve işyerinin bordum katlarını da su bastı.

Denizli kent merkezinde bugün akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar balkon ve iş yeri önlerine sığınırken, şemsiyesi yanında olan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Caddelerden karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, kuvvetli akan suyun etkisine kapılarak düştü. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 150 dükkanın bulunduğu Gazi Bulvarı'ndaki bir iş hanında da su baskını yaşandı. İş hanındaki esnaflar kendi imkanlarıyla çarşıya dolan suyu tahliye etmeye çalışırken duruma da tepki gösterdi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve işyerinin bodrum katlarını da su bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, itfaiye ekipleri de su basan işyerleri ve evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

PARTNERYeni yaşını böyle kutladıYeni yaşını böyle kutladı
Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...
Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.