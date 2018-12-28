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Denizli'de sahte içki ve kaçak sigaraya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polisin yaklaşan yılbaşı öncesinde son bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda sahte bondrollü olarak şişelenmiş çeşitli türlerde toplam 3,5 ton sahte içki, 15 bin 120 adet sigara , 70 bin boş makaron ve 5 sigara üretim makinesi ele geçirilirken, toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de sahte içki ve kaçak sigaraya 1 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin yaklaşan yılbaşı öncesinde son bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda sahte bondrollü olarak şişelenmiş çeşitli türlerde toplam 3,5 ton sahte içki, 15 bin 120 adet sigara , 70 bin boş makaron ve 5 sigara üretim makinesi ele geçirilirken, toplam 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ve kaçak sigaraya yönelik denetimlerini artırdı. Gelen ihbarlar ve teknik takip sonucu sahte içki üretilen yerleri belirleyen polis ekipleri, son bir haftada yaptıkları operasyonlarda toplam 3,5 ton sahte viski, rakı ve votka ve kaçak şarap ele geçirdi. Sahte bandroller yapıştırılarak, çeşitli ebatlarda şişelenerek satışa hazır hale getirilmiş kaçak üretildiği belirlen içkilerin özellikle yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına satılacağı belirlendi. Denetimlerde 70 bin boş makaron, 15 bin 120 adet içi kaçak tütünle doldurulmuş sigara ve 5 adet kaçak sigara üretim makinesi ele geçirildi. Denetimlerde sahte içki ve kaçak sigaralar nedeniyle toplam 8 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Denizli'de sahte içki ve kaçak sigaraya 1 tutuklama

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