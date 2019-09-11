Denizli'de Saklıgöl'ün kesin korunacak alan ilan edilmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Saklıgöl'ün, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesinin, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasının güvencesi olduğunu söyledi.

Yukarıdağdere Mahallesi'nde yaklaşık 1200 rakımda bulunan ve tektonik çökme sonucu meydana gelen Saklıgöl, çam ağaçları arasında yer alıyor. Doğal görselliği ile öne çıkan ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez yerlerden biri olan Saklıgöl'ün çevresi, bölgedeki vatandaşların piknik için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Sazlıklardan oluşan yüzen adanın da bulunduğu gölün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi, yerel yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

- "Buranın geleceğe taşınması açısından oldukça değerli"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın gelecek açısından önemli olduğunu ifade etti.