DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı.

Şehit Aileleri Birliği tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan coğrafya öğretmeni Menderes Kılıçarslan, Türkiye'nin bağımsızlığını ve terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatmak amacıyla yola çıktığını, terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşturduğu sergisi ile şehir şehir gezerek, genç nesillere vatan sevgisi aşılamaya çalıştığını söyledi.

Cennet vatanın her karış toprağının kıymetli ve değerli olduğunu belirten Kılıçarslan, çok eski tarihlerden bu yana şehitlerin cennet vatan uğruna canlarını feda ettiğini vurguladı.

Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun annesi Maksude Koçoğlu, vatan için evladını kaybettiğini belirterek, "Ama geride onların adını yaşatacak ve bizlerin yanında olanlara herkese teşekkür ediyorum. Bir annenin vatanı evladıdır. Ama biz vatana evlatlarımızı şehit verdik. Ondan da gurur duyuyoruz. Bir Tarık ölür bin Tarık'lar gelir. Biz bunlardan çok mutluyuz. Benim için bu bayram çok önemlidir. Oğlum bu bayramda mezun oldu ve rütbesini aldı. Bugün de yüzbaşı rütbesini alacaktı ama ahirette en büyük rütbeyi aldı." ifadelerini kullandı.