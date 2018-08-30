DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı.
Şehit Aileleri Birliği tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan coğrafya öğretmeni Menderes Kılıçarslan, Türkiye'nin bağımsızlığını ve terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatmak amacıyla yola çıktığını, terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşturduğu sergisi ile şehir şehir gezerek, genç nesillere vatan sevgisi aşılamaya çalıştığını söyledi.
Cennet vatanın her karış toprağının kıymetli ve değerli olduğunu belirten Kılıçarslan, çok eski tarihlerden bu yana şehitlerin cennet vatan uğruna canlarını feda ettiğini vurguladı.
Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun annesi Maksude Koçoğlu, vatan için evladını kaybettiğini belirterek, "Ama geride onların adını yaşatacak ve bizlerin yanında olanlara herkese teşekkür ediyorum. Bir annenin vatanı evladıdır. Ama biz vatana evlatlarımızı şehit verdik. Ondan da gurur duyuyoruz. Bir Tarık ölür bin Tarık'lar gelir. Biz bunlardan çok mutluyuz. Benim için bu bayram çok önemlidir. Oğlum bu bayramda mezun oldu ve rütbesini aldı. Bugün de yüzbaşı rütbesini alacaktı ama ahirette en büyük rütbeyi aldı." ifadelerini kullandı.
Şehit Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu ise "Biz millet olarak hiç bir zaman esaret altında yaşamadık. Ülkemiz her zaman tehdit altında oldu. Fakat birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece üstesinden geleceğiz." dedi.
Açılışta şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın eşi Seçil Özdoğan'ın okuduğu şiir davetlilere duygusal anlar yaşattı.
Konuşmaların ardından 160 şehidin eşyalarının yer aldığı serginin açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
Mehmet Selim Kiraz, Fethi Sekin, Yasin Börü, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Yasin İke ve Cennet Yiğit'in de aralarında yer aldığı şehitlerin özel eşya ve kıyafetlerinden oluşan "Şehit Emanetleri" ismi verilen sergi, 5 Eylül'e kadar gezilebilecek.
Serginin açılışına, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, şehit aileleri ve davetliler katıldı.
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