Denizli'de servis minibüsü ile traktörün çarpışması

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde servis minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uşak'tan Çivril'e tarım işçisi taşıyan Temel Yıldırım idaresindeki 64 AAD 170 plakalı minibüsün, Denizli Uşak karayolu Karabedirler mevkisinde tali yoldan çıkan Mehmet B. (64) yönetimindeki 20 LR 536 plakalı traktörle çarpışması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan traktörün, çarpmanın etkisiyle devrilmesi ve minibüsün karşı şeride geçerek durması yer alıyor.
Çivril'de 17 Eylül Pazartesi günü servis minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada araç sürücüleri ile Döndü Özdemir (18) ve Muhammed Semerci (31) yaralanmıştı.
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