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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli-Antalya kara yolunda Cankurtaran istikametindeki 16 RH 376 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Otobüsün içindeki dumanı fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünden yükselen alevleri söndürdü.

Otobüsün motor bölümü yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yolcu otobüsüne kent merkezindeki bir tamirhanede bakım yapıldığı ve yol testi için trafiğe çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bakım itfaiye OTOBÜS tamir yangın

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