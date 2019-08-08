Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de bugün öğlen saatlerinde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğünü İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6.0; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.7 olarak açıkladı.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1159428961061036033?s=20
https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1159430564170149888?s=20
Demirören Haber Ajansı (DHA) depremin Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildiğini bildirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum