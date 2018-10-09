HABER

Denizli'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Kent merkezi ve Kale ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde akşam şiddetlenen yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

Trafiğe kapalı olan ve belediye otobüslerinin kullandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerlerini de aşırı yağış nedeniyle su bastı.

İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etti. İş yerlerinin sahipleri de belediye ekiplerinin yardımıyla biriken suyu boşalttı. Yağış nedeniyle yollarda toplanan rusubat görevlilerce temizlendi.

Kale ilçesinde de akşam aniden bastıran yağış ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerinin önündeki tenteler çöktü.

Çarşı Meydanı'nda da kaldırım boyuna ulaşan yağmur suları nedeniyle araçların sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!
CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli sel Su yağış

En Çok Okunan Haberler

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.