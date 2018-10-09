Denizli'de şiddetli yağış

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.
Kent merkezinde akşam şiddetlenen yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.
Trafiğe kapalı olan ve belediye otobüslerinin kullandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerlerini de aşırı yağış nedeniyle su bastı.
İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etti. İş yerlerinin sahipleri de belediye ekiplerinin yardımıyla biriken suyu boşalttı. Yağış nedeniyle yollarda toplanan rusubat görevlilerce temizlendi.
Kale ilçesinde de akşam aniden bastıran yağış ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerinin önündeki tenteler çöktü.
Çarşı Meydanı'nda da kaldırım boyuna ulaşan yağmur suları nedeniyle araçların sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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