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Denizli'de "sigarasız mahalle" hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

Pamukkale Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Güzelpınar Mahallesi'nde sigara içilmemesi için çalışma başlatıldı - Mahallede sigara içtiği tespit edilen 72 kişinin ikna edilerek sigarayı bırakmalarının hedeflendiği projenin tanıtım toplantısına yoğun ilgi gösterildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi sakinleri, "sigarasız mahalle" hedefiyle bir araya geldi.

Pamukkale Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan projenin tanıtımı için mahalle meydanında düzenlenen toplantıya bölge sakinleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sigara karşıtı sloganların atıldığı toplantıda öğrenciler ve aileleri, "İçmeyin gari", "İstersen bırakırsın", "Yetti gari, evde sigara yok" yazılarının bulunduğu dövizler taşıdı.

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalleye 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde "Bu mahallede tütün mamülleri kullanılmıyor" yazılı bir tabela asacaklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise Güzelpınar'da sigara kullandığını tespit ettikleri 72 kişiyi ikna edip destek olarak onları sigaradan uzaklaştıracaklarını, mahalle halkının da bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.

- Mezar fotoğrafıyla geldi

Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy ise projenin mahalle sağlığı açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Dayım sigara nedeniyle hayatını kaybetti. Ben de bugün elimde onun mezarının fotoğrafının olduğu dövizi getirdim. Mahallemizde sigara artık can almasın. Ben tüm mahalle sakinlerinin karşısında sigarayı bırakmaya söz veriyorum." dedi.

Mahalleli Gülnaz Uçar da eşinin sigarayı bırakmasını istediğini belirterek, "Eşim günde iki paket sigara içiyor. Doktora muayene gittiğimde beni sigara içiyor sandı. Güzelpınar Mahallesi kadınları olarak sigara kullanımına karşıyız." diye konuştu.

Törende sigarayı bırakmaya karar veren Güzelpınar İlkokulu Müdürü Mustafa Deniz'e de kumbara hediye edildi.

Ayrıca katılımcılar asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Etkinlikte ayrıca mahalle sakinlerine nikotin ve solunum testi de yapıldı.

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Denizli'de sigarasız mahalle güzelpınar mahallesi Pamukkale

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