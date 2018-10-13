Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosiklet tamir dükkanında çıkan silahlı kavgada müşteri yaşamını yitirdi, iş yeri sahibi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlbade Mahallesi Bakırlı Kavşağı yakınında motosiklet tamirciliği yapan Deniz Çağlar A. ile müşteri Rıdvan Dertop arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Daha sonra Deniz Çağlar A, kapalıyken dükkanına tabancayla ateş ettiğini öne sürdüğü Rıdvan Dertop'tan şikayetçi oldu.

Hakkında işlem yapılan Rıdvan Dertop, motosiklet tamircisi Deniz Çağlar A. ile konuşmak için iş yerine gitti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Rıdvan Dertop, yanında getirdiği tabanca ile Deniz Çağlar A'yı iki bacağından vurarak yaraladı. Motosiklet tamircisi Deniz Çağlar A. da tabancasıyla Dertop'u vücudunun 8 yerinden yaraladı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan Dertop, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Çağlar A'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

