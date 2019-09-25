HABER

Denizli'de silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 00:51 | Son Güncelleme

Denizli'de silahlı kavga: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, iki aile alasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında kavga çıktı.

Kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle husumetli olduğu şahısların üzerine ve evine doğru ateş açması sonucu aynı aileden Süleyman (54), Eşref (38), Gonca (22), Ferdi (29) ile Ekrem Adlım (17) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.

Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Adlım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatıSınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı
Yeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangınıYeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile husumet kavga pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Özgür basın doğru haber

Özgür basın doğru haber

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.