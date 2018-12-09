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DENİZLİ'DE SİLAHLI KAVGA; DENİZLİSPOR AMİGOSU HAYATINI KAYBETTİ

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence mekanında müşteri ile müzisyen arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, mekanda çalışan Denizlispor amigosu Haydar Varan hayatını kaybederken, müzisyen yaralandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence mekanında müşteri ile müzisyen arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, mekanda çalışan Denizlispor amigosu Haydar Varan hayatını kaybederken, müzisyen yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi, 6051 sokaktaki bir restoranda meydana geldi. Restorana müşteri olarak gelen Mustafa D. ile müzisyen Seyhan D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Seyhan D., restoranın mutfağına gitti. Arkasından müşteri Mustafa D.’de mutfağa gidince kavga devam etti. İddiaya göre, Seyhan D. eline aldığı bıçakla kendini savunmak isteyince, Mustafa D.’de yanında taşıdığı tabancayla mutfakta rastgele ateş etti. Mustafa D.’nin tabancayla ateş açması sonucu, müzisyen Seyhan D. bacağından, mutfakta çalışan Haydar Varan göğsünden ağır yaralandı. Restoranda silah sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, müşteriler üst katlara koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Denizlispor amigolarından Haydar Varan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Seyhan D.'nin ise tedavisi hastanede sürüyor. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mustafa D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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