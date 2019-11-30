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Denizli'de sis nedeniyle ormanda kaybolan yaşlı çift, AKUT ve jandarma ekiplerince bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

Denizli'de sis nedeniyle ormanda kaybolan yaşlı çift, AKUT ve jandarma ekiplerince bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvanlarını aramak isterken sis nedeniyle kaybolan yaşlı çift, AKUT ve jandarma ekiplerinin çabasıyla bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Kavakalanı Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Meryem Altundağ, dün akşam saatlerinde otlayan hayvanlarını getirmek için ormanlık alana girdi.

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle kaybolan Altundağ, yanındaki cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım çağıramadı.

Eşinin gelmemesi üzerine yakınlarına haber verip, aynı bölgeye eşini aramaya giden Ramazan Altundağ da siste kayboldu.

Geri dönmeyince Ramazan Altundağ'ı da aramaya başlayan ancak sonuç alamayan mahalle sakinleri, jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra Ramazan Altundağ'a ulaştı.

AFAD koordinasyonunda Meryem Altundağ'ın bulunması için yürütülen çalışmalara Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi de katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik araması sonucu Meryem Altundağ, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çiftin kaybolan küçükbaş hayvanları da bulunarak aileye teslim edildi.

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