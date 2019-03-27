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Denizli’de siyanür alarmı sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Denizli’de intihar eden üniversite öğrencisinin otopside siyanürle öldüğünün anlaşılması üzerine olayın gerçekleştiği dairenin bulunduğu 5 katlı apartmandaki karantina sona erdi.

Denizli’de intihar eden üniversite öğrencisinin otopside siyanürle öldüğünün anlaşılması üzerine olayın gerçekleştiği dairenin bulunduğu 5 katlı apartmandaki karantina sona erdi. Siyanürün bulunduğu poşet ekipler tarafından bulunarak zararsız hale getirildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir sitenin 4’üncü katında A.K, M.D, R.C, F. D, ve T.G, isimli gençlerin kaldığı dairede geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Arkadaşları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Ali Ç.’nin evde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ali Ç.’nin intihar etmiş olabileceğini düşünen öğrenciler, apartman sakinleriyle Ali Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Yolda hayatını kaybeden Ali Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsiye giren 2 doktor gencin siyanür içerek intihar ettiğini belirledi. Otopsi sonrası rahatsızlanan doktorların siyanürden etkilendikleri öğrenildi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri daireye girdi
Olay sonrası olası bir olumsuzluğun önüne geçmek isteyen polis ekipleri siyanürün bulunduğu dairede ve binada ölçüm yapılmasına karar verdi. Polis ekipleri, 5 katlı binaya gelerek burada yaşayan vatandaşları geçici süreyle tahliye etti. Binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, binaya giriş çıkışlara izin vermedi. Ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı özel kıyafetli ekipler geldi. Ekipler binaya girerek ölçüm yapıp siyanürün bulunduğu poşeti alarak zararsız hale getirdi. Apartman sakinlerinin büyük korku yaşadıkları olay yaklaşık 1 saat sürdü. Ali Ç.’nin siyanürü internetten satın aldığı öğrenildi.

Aile üyeleri ‘İzmir’ için endişelendi
Ölçüm ve siyanürün bulunmasından yaklaşık yarım saat sonra polis ekipleri güvenlik şeridini kaldırarak vatandaşların binaya girmelerine izin verdi. Bu sırada binada yaşayan ve dairelerinde ‘İzmir’ isimli köpekleri bulunan bir aile ise hayvanları için endişelendi. Binaya girişlere izin verilmesinin ardından apartmana giren aile üyeleri köpeklerini alarak dışarı çıktı. Köpeklerine sarılarak olay yerinden uzaklaşan aile açıklama yapmadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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