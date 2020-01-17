Denizli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2 kız kardeşin sağlık durumu iyiye gidiyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 13 yaşındaki kız çocuğunun babası Hüsamettin Kesikbaş, tedavi altına alınan 2 kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Kesikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle kızlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden kızları Sude ve Sena'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini aktaran Kesikbaş, "Bu, dayanılacak bir şey değil. İçimiz yanıyor ama Allah'ım ikisini bize bağışladı. Üzüntüyü bir kenara atıp artık onlara yoğunlaştık. Onların durumu iyiye gidiyor. Çocuklarıma bakabilmem için ayakta kalmaya çalışacağım. Allah razı olsun eşimden dostumdan, büyüklerden. Devlet büyüklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Tanımadığım insanlar bile arayıp, başsağlığı diledi. Demek ki, yalnız değilmişiz bu memlekette." diye konuştu.

Baba Kesikbaş, kızlarının rahatsızlığından dolayı rapor aldığını ve okula gitmediklerini anımsatarak, şunları kaydetti: