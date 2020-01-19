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  4. Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Akhan Mahallesi Çamlık Caddesindeki iki katlı apartmanın zemin katında yaşayan Ramazan Güngördü, odadaki dumanı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen Güngördü ile eşi Ebru Güngördü'yü Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren Güngördü çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
karbonmonoksit soba zehirlenme Zemin Kat

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