HABER

Denizli'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

Denizli'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren hayvanseverler, bunu yapanların ortaya çıkartılmasını istedi.

İlçe merkezinde kedileri besleyen hayvanseverler, bu sabah 28'ini ölü buldu.

Hayvanseverlerden Ahmet Demirel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Esnaf Sinan Öneroğlu da kendilerinin de beslediği iki kedinin öldüğünü kaydederek, "Diğer sokak hayvanlarıyla birlikte onların da zehirlendiği haberini aldık. Gerçekten üzgünüm. Bunu kim yaptı, neden yaptı bilmiyorum ama sokak hayvanları da sonuçta canlı. Onların ölmesini, öldürülmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu olayın kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!
Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüBingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi sokak hayvanı telef

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.