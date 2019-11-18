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Denizli’de son 1 haftada 58’i yaralanmalı 66 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Denizli’de son bir haftada 58’i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 31 bin 377 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin son bir haftalık trafik raporu hakkında bilgiler verildi.

Denizli’de son bir haftada 58’i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 31 bin 377 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin son bir haftalık trafik raporu hakkında bilgiler verildi. Açıklamada kent genelinde 58’i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı kaydedildi. Ayrıca son bir haftada polis tarafından kentte 31 bin 377 araç üzerinde kontrol yapıldığı ve 3 bin 759’u ile ilgili işlem yapıldığı aktarıldı.
Öte yandan, kent genelinde 371 okul servis aracının denetlendiği ve kurallara uymayan 26 araç sürücüne cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

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