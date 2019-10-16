HABER

Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Köpeğe sopayla vuran kişi hakkında idari işlem başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesi 3036 sokaktaki apartmanın bahçesinde bir kişinin zincire bağlı köpeğe sopayla vurması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, köpeğe sopayla vuran kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatıldı.

Olayın yaşandığı adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü.

Burada yapılan incelemede hayvanda iç kanama riskinin olduğu belirlendi.

Öte yandan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) üyelerinin, köpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın (1)Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın (1)
Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladıAğır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvan köpek sopa

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.