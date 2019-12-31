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  4. Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Denizli gözaltı PKK sosyal medya terör propagandası Üye

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