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Denizli'de su zammına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:59 | Son Güncelleme

 DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi önünde, CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen eylemle içme suyuna yapılan yüzde 20'lik zamma tepki gösterildi.

Denizli'de su zammına tepki

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi önünde, CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen eylemle içme suyuna yapılan yüzde 20'lik zamma tepki gösterildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyuna yaptığı yüzde 20'lik zammın ardından CHP İl Başkanlığı'nca eylem düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe örgütleri ve halk katıldı. Eylemde yer alanlar, slogan atmadan ellerinde taşıdıkları dövizlerle su zammını eleştirdi.
Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, su zammının CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiğini söyledi. Su zammının geri çekilmesi çağrısı yapan Akbaba, "Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla aldığı su zammı kararını iptali için Denizli İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Onların adına fahiş zamdan geri dönülene dek, bu sürecin takipçisi olacağız. Sade bir vatandaş olarak soruyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan seçimden önce zam yok demişti. Ülkemizin birçok belediyesinde su ücretleri düşürülürken, yüzde 20'lik zam kararı neyin bedelidir. Ekonominin dibe vurmasını biz vatandaşlara fatura edemezsiniz. 1 Ağustos'tan itibaren tarifelere yansıtılan su zammı kararını, derhal iptal ediniz" dedi.

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Denizli'de su zammına tepkiDenizli'de su zammına tepkiDenizli'de su zammına tepkiDenizli'de su zammına tepki

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