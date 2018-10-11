HABER

Denizli'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama gibi suçlara karıştığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik düzenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama gibi suçlara karıştığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik düzenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama, zorla çek ve senet tahsilatı gibi olaylara karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün harekete geçen jandarma, şüphelilere yönelik Karşıyaka ve Aşağışamlı mahallelerindeki 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 tabanca 2 av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği ve 75 ecstasy uyuşturucu hap ile çok sayıda kişi adına düzenlenmiş farklı miktarlarda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltıDenizli'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralıPetkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı
Anneden kahreden sitem! Anneden kahreden sitem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Anneden kahreden sitem!

Anneden kahreden sitem!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.