Denizli'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama gibi suçlara karıştığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik düzenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde eğlence mekanlarında silahla tehdit, gasp ve yaralama, zorla çek ve senet tahsilatı gibi olaylara karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün harekete geçen jandarma, şüphelilere yönelik Karşıyaka ve Aşağışamlı mahallelerindeki 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 tabanca 2 av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği ve 75 ecstasy uyuşturucu hap ile çok sayıda kişi adına düzenlenmiş farklı miktarlarda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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