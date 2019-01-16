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Denizli'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

Denizli'de şüpheli ölüm

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Köke Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Öztürk'ten (38) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giren jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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