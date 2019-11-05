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Denizli'de şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 02:16 | Son Güncelleme

Denizli'de şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobilin, ekip otosuna çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Kayıhan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 20 DC 465 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücünün kullandığı otomobili takibe başladı. Kovalamaca sırasında polis aracı, Bekirli Caddesi'nde yan sokaktan şüphelinin kullandığı aracın önüne geçtiği sırada 20 DC 465 plakalı otomobil, ekip otosuna çarptı.

Şüpheli, araçtan inip yaya olarak kaçarken, yaralanan polis memurları, durumu telsizle Haber Merkezine bildirdi.

Yaralı polisler Muhsin Altaş ve İsmet Aydoğan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekip otosuna çarpıp kaçan ve kimliği tespit edilen Mehmet G'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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asayiş dur ihtar polis

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