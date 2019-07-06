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Denizli'de taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 02:03 | Son Güncelleme

Honaz ilçesinde, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - İddia üzerine toplanan mahalle sakinleri, tacizde bulunduğu ileri sürülen kişinin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen K.E'nin (47) küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak şahsın evine yürüdü ve K.E'nin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi.

İtfaiye ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri çerçevesinde bekleyişi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Jandarma taciz toma

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