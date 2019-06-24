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Denizli'de taklit çanta operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de kontrol edilen bir hafif ticari aracın içinde ve bagajında, dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilmiş yaklaşık 550 faturasız çanta ele geçirildi.

Denizli'de taklit çanta operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kontrol edilen bir hafif ticari aracın içinde ve bagajında, dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilmiş yaklaşık 550 faturasız çanta ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faturasız ve ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilmiş çantaların bir araçla kente getirileceğini öğrendi. Denizli- Antalya karayolu üzerinde önlem alan polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. Kontrol edilen aracın içinde bagajında, ünlü markaların taklidi ve faturasız olan 550 kadın çantası bulundu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de taklit çanta operasyonuDenizli'de taklit çanta operasyonuDenizli'de taklit çanta operasyonuDenizli'de taklit çanta operasyonu

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