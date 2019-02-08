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Denizli'de tamircilik kişi, kendini iple asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Altıntop Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. 2 çocuk babası olan ve 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen motor tamircisi Salih A.'dan bir süre haber alamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı kıran yakınları, Salih A.'yı evin salonunda iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salih A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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