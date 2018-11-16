Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 558 parça tarihi eser ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Acıpayam'da bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Pınaryazı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 haç, 1 metal çan, 2 metal kase, 4 toprak vazo, 4 heykel figürü, 4 yüzük, 16 metal obje ve 524 sikke olmak üzere toplam 558 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, tarihi eserlerin Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

