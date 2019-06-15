HABER

Denizli'de taşan derenin suları otomobili yuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

Acıpayam ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım alanları ile evler zarar gördü, bir otomobil suda sürüklenerek kullanılmaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması, tarım alanları ve bazı evlerin zarar görmesine, bir otomobilin de sel sularına kapılmasına yol açtı.

Bölgede etkisini öğleden sonra artıran şiddetli yağış, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Kale ve Beyağaç ilçelerindeki derelerde taşkınlara neden oldu.

Acıpayam ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde şiddetini artıran sağanağın ardından mahallenin içinden geçen derenin taşması sonucu çevredeki bazı evleri su bastı.

Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

- Bir anda gözden kayboldu

Mahalle sakinlerinden Çetin Akkuş'un, dere yatağının yakınına park ettiği 20 KC 517 plakalı otomobil sel sularına kapıldı.

Cep telefonuyla da görüntülenen olayda, araç bir anda suların içinde gözden kayboldu. Yaklaşık 200 metre suda sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz varYargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var
"Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir""Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dere dere taştı sağanak sel yağmur

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piknik yaparken yıldırım çarptı, ağır yaralandı!

Pikniğe gitti, kabusu yaşadı!

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Darıca'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Ünlü turizmci kaza geçirdi! Motosikletiyle gezinti yapıyordu

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

British Havayolları uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a iniş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.