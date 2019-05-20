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Denizli'de taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:36 | Son Güncelleme

Denizli'de taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gerçekleştirilen kutlamalar sırasında taşkınlık yapan sarı kırmızılı taraftarlar ile Denizlispor taraftarlarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Kutlama için 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan Galatasaray taraftar grubu, meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Polis, saat 23.00'den itibaren taraftarlara dağılmaları için uyarıda bulundu.

Taşkınlık yapılması üzerine çok sayıda Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarına TOMA'dan su sıkılarak müdahale edildi.

Bazı Denizlispor taraftarlarının Galatasaray atkısı ve bayrağını yaktıkları görüldü.

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Denizlispor Galatasaray kutlama müdahale şampiyonluk toma

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