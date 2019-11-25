Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve THKP/C lehine propaganda yaptığı öne sürülen belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah baskın yaptı. Operasyonlarda, sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK ve THKP/C'yi öven paylaşımlar yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

