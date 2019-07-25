HABER

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İbrahim Arzıman'ın (70) kullandığı 20 HL 095 plakalı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta, Mahmut Korak'ın kullandığı 63 EJ 792 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Arzıman'ın, hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Ayşeana Arzıman (70) ile tır sürücüsü Korak, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşeana Arzıman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartılan sürücü Arzıman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandıEsenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı
Sel bölgesinde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyorSel bölgesinde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.