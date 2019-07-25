Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İbrahim Arzıman'ın (70) kullandığı 20 HL 095 plakalı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta, Mahmut Korak'ın kullandığı 63 EJ 792 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Arzıman'ın, hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Ayşeana Arzıman (70) ile tır sürücüsü Korak, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşeana Arzıman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartılan sürücü Arzıman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

