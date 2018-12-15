Denizli'de Toplu Açılış Töreni

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Gördün mü? Duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi? Girdik, Karacak'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma bay Kemal, o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz, mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola devam et, biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz." dedi. Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde ancak kendisinin başbakan olmadığı dönemde Aydın ve Denizli arasındaki yolun kötü olduğunun söylendiğini belirterek, "Yol yok, sıkıntı büyük ve ben Aydın'da, Denizli'de bir söz verdim. Sadece Genel Başkanım. Başbakan değilim... 'Süratle, yanılmıyorsam 105 kilometre bir yol, bölünmüş yol, bunu yapalım' dedim. Söz verdik. Bir yıl içerisinde Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yaptık. İşte biz buyuz. Söz veririz, yaparız." diye konuştu.

Erdoğan, şehirleri merkezlerinden en ücra köşelerine kadar baştan sona alt yapı ve üst yapı yatırımlarıyla donattıklarını ifade etti. Eski Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'yi işaret eden Erdoğan, "Şu Denizli'nin ne kadar alt geçidi, köprülü kavşağı varsa hepsi onun döneminde, yapılmış parklar, bahçeler varsa onun döneminde yapılmış eserlerdir." dedi. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime değinen Erdoğan, alandakilere, "Şimdi önümüzde ne var? 3,5 ay var. Şimdi 3,5 ay sonra gençler evelallah sandıkları patlatıyor muyuz? Sandıklardan inşallah AK Parti'yi en güçlü şekilde çıkartıyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Bu işi gençler bitirir. Zaten 'AK Parti' demek, 'gençlik' demektir." diye seslendi. -"Bunların işi gücü okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek" "Dev proje" olarak nitelendirdiği millet bahçeleri ve millet kıraathanelerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Unutmayın, 'iki dev proje' dedim. Bunlardan birisi neydi? Millet bahçeleri. Başlattık mı millet bahçelerini? Başlattık. İşte şurada daha bir ay olmadı. İstanbul'da 5 önemli millet bahçesinin açılışını yaptık. Toplam alan 1,5 milyon metrekare. Açılışını yaptık ve oralar muhteşem oldu. Bir de ne demiştim? Yine bir söz, 'millet kıraathaneleri' dedim. Şu anda muhteşem millet kıraathaneleri açıyoruz. İçinde kek, simit, çay, kahve hepsi ücretsiz olarak gençlere ikram ediliyor. Fakat bu CHP ne dedi? 'Bu AK Parti kumarhane açıyor.' Yakışmıyor ama 'dervişin zikri neyse, fikri de odur' derler ama o derviş değil bunlar. Bunlar farklı. Ne dedik? Kumarhane. Çünkü bunların işi gücü okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek. Yaptıkları iş bu. Peki kıraathane ne? Kıraathane okuma evi, okuma yeri. Manasını bilmiyor. Şimdi bu kıraathanelerde gençlerimiz gelecek, derslerini çalışacak ve oralardaki binlerce kitabın içerisinden alıp, kitabını okuyacak. Belki evine götürecek, evinde okuyacak. Ondan sonra teslim edecek. Ama çayını da kahvesini de simidini de kekini de orada bulacaktır. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bir lütuf değil, devletin milletiyle kaynaşması demektir."

- "Biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz" Eğitimden sağlığa, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye büyüdükçe insanların hayallerinin de büyüdüğünü, daha düne kadar sadece hayatını idame ettirme mücadelesi veren insanların, bugün işinde kariyer, evinde konfor, aldığı hizmetlerde kalite hedefiyle yarıştığını söyledi. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." dediklerini hatırlatan Erdoğan, bu ilkelerine uygun şekilde ülkenin tüm kaynaklarını milletin emrine verdiklerini kaydetti. Geçmişte bir avuç mutlu azınlığın sahip olduğu imkanlara bugün her vatandaşın ulaşabildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Sorunlar, sıkıntılar, eksikler yok mu? Elbette var. Ama sahip olduklarımıza baktığımızda gerçekten hep birlikte Rabb'imize her gün binlerce defa hamdetmemiz gereken bir seviyede bulunuyoruz." dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: "İnşallah her geçen yıl ülkemizi daha ileriye götürecek, milletimizin hayat şartlarını daha da yükselteceğiz. Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve laldir. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var. O da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak, iftira atmak, çamur atmaktır. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar. Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Gördün mü? Duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi? Girdik, Karacak'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım, iftihar etmen lazım. Unutma bay Kemal, o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz, mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola devam et, biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz."