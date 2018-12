Denizli'de Toplu Açılış Töreni

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Gördün mü? Duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi? Girdik, Karacak'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma bay Kemal, o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz, mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola devam et, biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz." dedi.

- "Biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz"

Eğitimden sağlığa, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye büyüdükçe insanların hayallerinin de büyüdüğünü, daha düne kadar sadece hayatını idame ettirme mücadelesi veren insanların, bugün işinde kariyer, evinde konfor, aldığı hizmetlerde kalite hedefiyle yarıştığını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." dediklerini hatırlatan Erdoğan, bu ilkelerine uygun şekilde ülkenin tüm kaynaklarını milletin emrine verdiklerini kaydetti.

Geçmişte bir avuç mutlu azınlığın sahip olduğu imkanlara bugün her vatandaşın ulaşabildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Sorunlar, sıkıntılar, eksikler yok mu? Elbette var. Ama sahip olduklarımıza baktığımızda gerçekten hep birlikte Rabb'imize her gün binlerce defa hamdetmemiz gereken bir seviyede bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah her geçen yıl ülkemizi daha ileriye götürecek, milletimizin hayat şartlarını daha da yükselteceğiz. Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve laldir. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var. O da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak, iftira atmak, çamur atmaktır. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar. Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Gördün mü? Duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi? Girdik, Karacak'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım, iftihar etmen lazım. Unutma bay Kemal, o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz, mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola devam et, biz milletimizle beraber bu yola devam ediyoruz."