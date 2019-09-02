Denizli'de trafik kazaları: 12 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan, Kale ve Pamukkale ilçelerindeki trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal Birgül idaresindeki 20 RF 061 plakalı minibüs, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Otomobil tarlaya devrildi
Kale ilçesinde Joseph Walter Wipfli (54) idaresindeki 07 YSN 13 plakalı otomobil, Solmaz Mahallesi yakınlarında mısır tarlasına devrildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan İsveç vatandaşı Wipfli, Tavas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
- Minibüs devrildi
Pamukkale ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüsün Irlıganlı Mahallesi'nde devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum