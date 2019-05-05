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Denizli'de trafik kazaları: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazaları: 14 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaralandı.

Muharrem Kapancı yönetimindeki 42 EEY plakalı hafif ticari araç, Denizli-Tavas kara yolu Akyar Mahallesi yakınında sağanak yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Ayşe, çocukları Berkay, Aysima ve Elif Kapancı ile Ramazan Erdem ve Ali Soyuçok, yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde de Orhan Arıcan idaresindeki 20 F 8840 plakalı otomobil, Adem Şimşek'in kullandığı 20 BK 764 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Adem Şimşek ve Orhan Arıcan ile eşi Ayşe Arıcan hafif yaralandı.

Mahmut Bozova idaresindeki 15 EB 965 plakalı otomobil, Serinhisar ilçesi Ayaz mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Bozava yaralandı.

Pamukkale ilçesinde, Murat Babaak yönetimindeki 20 BC 449 plakalı otomobil Güzelpınar Mahallesi girişinde yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Huriye Babaak ve Zeynep Turgut yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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