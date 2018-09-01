Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Gezmez (61) idaresindeki 20 NC 125 plakalı traktör, Kutlubey Mahallesi Kınacı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen, sürücünün eşi Ayşe Gezmez (59) hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Ahmet Gezmez ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Kenan Sofuoğlu için seferber oldular
İki sunucu birbirine girdi
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum