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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Gezmez (61) idaresindeki 20 NC 125 plakalı traktör, Kutlubey Mahallesi Kınacı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen, sürücünün eşi Ayşe Gezmez (59) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ahmet Gezmez ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza sağlık ekibi traktör

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